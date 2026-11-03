RFV Fattori duro: "Vanoli, frasi senza senso nel post-gara. Pote deve sempre giocare"

Sauro Fattori, ex giocatore viola ed ex tecnico della Fiorentina Femminile, è intervenuto a "Garrisca al vento", trasmissione in onda tutti i giorni dalle 17 alle 19 su Radio FirenzeViola. Ecco le sue riflessioni a proposito del successo ottenuto dalla Fiorentina ieri a Reggio Emilia contro il Sassuolo: "Ieri hanno vinto gli attacchi, perché entrambe le difese non mi sono piaciute. Se subiamo due gol a partita sarà un problema, perché non sempre la Fiorentina potrà segnare quattro reti. Io sento ancora parlare di equilibrio… e vedo poi la squadra prendere un sacco di gol".

Vede ancora delle colpe nel tecnico?

"Sì, perché a mio avviso intanto non mi pare molto lucido quando prende la parola in conferenza stampa. Ieri ha detto alcune cose veramente senza senso nel post-partita. Sarebbe il caso che fossero i giornalisti a fare lo sciopero delle domande".

E della gestione di Gonçalves cosa pensa?

"E' un giocatore di livello, i numeri parlano per lui. E' inconcepibile come Vanoli non lo abbia fatto ancora giocare, per me dovrebbe provare vergogna per questo. Parliamo di un elemento che ha vinto da protagonista una serie di trofei con lo Sporting Club. Io ho la sensazione che se la gara fosse rimasta sul 2-1 per la Fiorentina, il portoghese non sarebbe entrato".