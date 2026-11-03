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Cento volte De Gea: lo spagnolo festeggia il traguardo in maglia viola

Cento volte De Gea: lo spagnolo festeggia il traguardo in maglia violaFirenzeViola.it
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di Redazione FV

David de Gea fa cento: con la gara di ieri contro il Sassuolo il portiere spagnolo taglia il traguardo delle 100 partite ufficiali con la Fiorentina. Arrivato a Firenze nell’agosto 2024 da svincolato, dopo un anno trascorso lontano dal campo in seguito alla leggendaria e ultra-decennale esperienza al Manchester United, lo spagnolo si è subito imposto come uno dei punti di riferimento della squadra, risultando decisivo per i traguardi raggiunti.

Nel corso della scorsa stagione, il 21 dicembre 2025, Paolo Vanoli gli ha inoltre consegnato la fascia di capitano, raccogliendo il testimone da Luca Ranieri. Ecco il post con cui l'ex United ha festeggiato le cento presenze in viola: