Fiorentina Primavera, parla Andreazzoli: "Domani in Youth League sarà un test per tutti"

Domani alle 11.30 ora italiana si gioca il ritorno del round 2 di UEFA Youth League: la Fiorentina fa visita al Septemvri Sofia in Bulgaria per guadagnarsi il passaggio di turno. Si parte dal 5-0 dell'andata, ma Mister Andreazzoli chiede una risposta al gruppo. Queste le sue parole al sito ufficiale viola: "Abbiamo sensazioni positive, ho a disposizione ragazzi bravi. Siamo riusciti a portarli verso un ambiente familiare e loro sono ben predisposti per imparare. Noi dobbiamo essere bravi anche a educare questi calciatori".

La Fiorentina Primavera è reduce da 4 vittorie consecutive e Andreazzoli analizza così il momento dei suoi: "Ho avuto tante indicazioni positive, dobbiamo essere bravi a migliorare ancora. Siamo a un buon punto ma abbiamo ancora qualcosa da aggiungere. In questo momento per noi è più facile aggiungere. Sulla partita di domani ne abbiamo parlato in palestra coi ragazzi, mi aspetto da loro una risposta importante nonostante il risultato dell'andata. Gliel'ho detto chiaramente: per me la partita di domani è un test. Cambierò qualcosa rispetto alle ultime volte".