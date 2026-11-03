Mastantuono, nuova chiamata dall’Argentina: due amichevoli con Scaloni

Mastantuono, nuova chiamata dall’Argentina: due amichevoli con ScaloniFirenzeViola.it
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di Redazione FV

Nuova convocazione in nazionale per Franco Mastantuono. L’attaccante della Fiorentina è stato chiamato dal ct Lionel Scaloni per i prossimi due impegni amichevoli dell’Argentina. L’Albiceleste affronterà l’Uruguay venerdì 13 novembre alla Bombonera di Buenos Aires, mentre martedì 17 novembre sfiderà Costa Rica allo stadio Mario Alberto Kempes di Córdoba. Due appuntamenti nei quali il giovane viola proverà a ritagliarsi spazio e a consolidare il proprio posto nel gruppo argentino.

Il giocatore dovrebbe riprendere ad allenarsi al Viola Park da giovedì 19 novembre ed essere pienamente a disposizione di Paolo Vanoli per la sfida del 23 novembre a Monza contro la squadra di Juric.