RFV De Magistris: "Beto e Pellegrino non sono all'altezza del miglior Kean. Gonçalves non può non giocare"

L'ex medaglia d'argento alle Olimpiadi di Montreal del 1976 ed ex pallanuotista, Gianni De Magistris, è stato ospite dei nostri studi a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" per parlare del momento della Fiorentina: "Secondo me Paolo Vanoli è in difficoltà per i troppi nomi. L'anno scorso dicevamo che dovevamo fare piazza pulita, poi però si sono fatte alcune cose in maniera non ottimale. Penso alla gestione di Kean, che non ha avuto un sostituto degno. Né Pellegrino né Beto mi sembrano all'altezza del miglior Kean. Poi penso a quanto fatto con Fagioli, che era sul mercato e penso non avrebbe giocato molto con Grosso; è arrivato Vanoli e ha messo lui al centro di tutto e Oulai in panchina; in più c'è anche Atta, uno dei migliori acquisti in teoria. C'è un po' di confusione sulla gestione della rosa. Ieri ha fatto delle sostituzioni che mi sarebbero riuscite anche a me. Quello che non mi piace è che siano tutte sostituzioni già stabilite: mi sembrano quasi contentini per far giocare tutti, ma non sono sostituzioni che vogliono cambiare la squadra.

Poi c'è questo Pedro Pedro Gonçalves, che non può non giocare, anche perché ha anche diversi gol nelle gambe e alla fine i gol dei centrocampisti fanno la differenza in una stagione. Lui ha reagito bene impegnandosi al massimo negli scampoli di partita che gli ha concesso per adesso Vanoli, io non so se ci sarei riuscito a comportarmi così, non mi è mai successo perché giocavo sempre. Il ragazzo risponde bene, però torno sempre sull'importanza della gestione del gruppo, perché quello che non gioca mugugna".

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