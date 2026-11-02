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Calamai: "Gonçalves deve giocare, fa la differenza. Prendiamoci i punti in attesa del gioco"
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Nel corso del post partita della sfida vinta dalla Fiorentina per 4-2 in casa del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola Luca Calamai. Queste le sue dichiarazioni: "Vittoria che ci voleva, non è il caso di fare gli schizzinosi. Al 40' del primo tempo ervamo preoccupati ma alla fine la qualità dei singoli viola ha inciso. Non c'è stato un gioco particolare, il progetto tecnico è incompiuto.
Gonçalves deve giocare perché ha qualità nel vedere cose e servire assist. Alza il livello. Il gol di Njie contro l'Atalanta gli ha dato fiducia. Ci prendiamo i tre punti e guardiamo la classifica con occhi diversi in attesa di un gioco che ad oggi non c'è".
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