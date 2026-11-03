RFV Ceccarini sicuro: "Gonçalves disegna calcio. Ecco perché prima non giocava"

Nel corso della puntata odierna di "Nik&Nik" in onda su Radio FirenzeViola, il direttore di TMW Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul momento della Fiorentina, alla luce del successo per 4-2 ottenuto ieri sera contro il Sassuolo. Ecco le sue riflessioni: "La mia frase che riassume la partita di ieri è una sola: Pedro Gonçalves disegna calcio. Se c'era qualcuno che aveva dubbi sulle sue qualità, adesso abbiamo visto di che pasta è fatto. Per me è un giocatore persino migliore di Berardi e l'assist per il gol di Mastantuono è eccezionale in tal senso. Lui vede un secondo prima degli altri i movimenti dei suoi compagni di squadra".

Perché allora Vanoli lo ha spesso messo in panchina?

"Non conosco le motivazioni, ma ho una certezza: quando lui è arrivato a Firenze non era nelle condizioni ideali per giocare. Ha avuto bisogno di tre settimane per trovare la condizione migliore. Lui è un giocatore di grande spessore e infatti ho poco compreso l'impiego di soli 3' contro l'Atalanta. Ha una maturità notevole e lo ha fatto capire ieri, dove si è fatto scivolare addosso tutto ed è stato decisivo".