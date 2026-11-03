RFV Amerini: "Ecco come schiererei il centrocampo per trovare la quadra"

Questo il pensiero dell'ex centrocampista viola Daniele Amerini a "Chi si compra?", in onda su Radio FirenzeViola, su Sassuolo-Fiorentina 2-4: "Oulai e Pedro Gonçalves sono stati probabilmente penalizzati dal ritorno di Vanoli, che ha dato continuità alle scelte della stagione precedente, puntando su Fagioli, Ndour e successivamente Brescianini. Con un nuovo allenatore, probabilmente, avrebbero avuto maggiori opportunità fin dall'inizio. Al netto delle condizioni fisiche, che non conosco soprattutto per quanto riguarda Gonçalves, entrambi hanno dimostrato di avere qualità importanti".

La ricerca dell'equilibrio da parte di Vanoli sta dando i risultati sperati?

"Vanoli ha probabilmente cercato di riproporre l'equilibrio che aveva trovato nella passata stagione, quando disponeva però di interpreti differenti. Con giocatori come Jimenez, Joao Mario e Valdepeñas sulle fasce, la Fiorentina ha esterni molto offensivi che concedono qualcosa in fase difensiva. Per questo motivo è necessario trovare le giuste soluzioni a centrocampo, magari abbassando un mediano tra i difensori centrali. L'allenatore deve individuare gli interpreti adatti per mantenere equilibrio senza rinunciare alla qualità e alla fantasia che questa squadra può offrire. I gol subiti finora dimostrano, infatti, che sotto il profilo difensivo qualcosa continua a mancare".

Qual è il suo giudizio sull'intoccabilità di Ndour e sul momento che sta attraversando Fagioli?

"Fagioli è un giocatore che apprezzo molto per le sue qualità tecniche e per la capacità di leggere il gioco. A volte tende a trattenere troppo il pallone, perdendo il tempo della giocata, mentre quando gioca di prima riesce a esprimersi meglio. Nelle ultime partite ha deluso e deve ritrovare la brillantezza mostrata in passato. Su Ndour ho qualche perplessità: personalmente non è un giocatore che mi entusiasma particolarmente, anche se il fatto che tutti gli allenatori continuino a schierarlo con regolarità significa che possiede qualità ritenute importanti. Ha una struttura fisica importante e riesce a farsi sentire in mezzo al campo, ma contro il Sassuolo non ha offerto una prestazione particolarmente significativa".

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