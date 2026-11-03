RFV Mpasinkatu: "Oulai deve migliorare tatticamente e capire come usare i suoi spazi"

Il dirigente sportivo Malu Mpasinkatu è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare di Fiorentina e in particolare dell'impiego di Inao Oulai: "A me sembra che tutte le volte in cui è impiegato dia quel brio fondamentale alla squadra. Nel calcio moderno non è importante essere titolari perché nelle grandi squadre giocano in 16-17, in più ci sono cinque cambi. Deve imparare i dettami tattici richiesti in Italia, quello ci può stare. Perché ha giocato in Francia e Turchia, in Italia c'è una tattica più rigorosa. Ieri però contro il Sassuolo è stata un'ottima prestazione. Poi comunque è un giocatore di valore, è un Nazionale della Costa d'Avorio, quindi tra le migliori del mondo. Le ultime prestazioni di Fagioli sono in calo, Oulai deve continuare a lavorare come sta facendo.

Sul discorso della lingua, io posso dirvi che il fratello di Oulai conosce benissimo l'italiano e glielo sta insegnando. Quindi è solo questione di tempo e crescerà per diventare uno dei calciatori più importanti a livello internazionale".

Qui il podcast con l'intervento integrale