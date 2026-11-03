RFV Calamai: "Viola, serve la qualità: adesso Oulai e Gonçalves in campo"

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato del successo della Fiorentina a Reggio Emilia: "Ho sempre pensato che la Fiorentina non si potesse abbinare con il concetto di retrocessione. Ma se mi fosse stata posta una domanda al quarantesimo minuto del primo tempo di ieri, qualche piccola preoccupazione l’avrei avuta. Tutto è bene quel che finisce bene e questa è una vittoria importante, che rimette Vanoli nella possibilità di cominciare a costruire. In questa costruzione non possono mancare giocatori come Oulai e Pedro Gonçalves.

Il primo per la sua freschezza quasi travolgente. Seppure da ordinare, resta talentuosissimo. Il secondo perché fa giocare tutti, perché vede quello che altri non vedono, perché ha quell’esperienza per far fare ai giovani il salto di qualità. Come li facciamo giocare? Un grande maestro di calcio come Nils Liedholm mi disse: "Quello bravo va in campo, e il posto dove giocare lo trova da solo".