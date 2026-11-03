RFV Don Backy: "Dragusin è un non-difensore. Molto meglio Ranieri o Comuzzo"

Il cantante Don Backy, noto tifoso viola, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio", per commentare il momento della Fiorentina: "Oggi siamo un po' più allegri, ma ancora non sono contento. Soprattutto in difesa facciamo fatica. Dragusin è un difensore mancato per me, è alto e grosso e non salta, io metterei Ranieri, almeno lui è uno che sputa sangue. In attacco un po' meglio, Njie ha iniziato a segnare ma ne avrebbe potuti fare di più. Poi anche Mastantuono e Pellegrino si sono sbloccati, lì davanti non sono preoccupato".

E in vista della partita contro la Juventus: "Io metterei dal primo minuto Goncalves e sostituirei Dragusin con Ranieri. Il portoghese lo inserirei al posto di Brescianini, che non mi sembra un calciatore da Fiorentina. Avrei tenuto uno come Mandragora, faceva la differenza ed era meglio di Brescianini, ma a Firenze abbiamo poca pazienza, basta vedere anche quello che è successo con Comuzzo, un altro che non avrei venduto".

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