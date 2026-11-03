Trevisani: "La Fiorentina di Sassuolo vince contro poche altre squadre. Mastantuono fa una giocata alla Messi"

Nel corso di Fontana di Trevi, live Youtube di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha commentato la vittoria della Fiorentina sul campo del Sassuolo: "Con la partita fatta col Sassuolo avrebbe vinto con pochi avversari, col Sassuolo appunto, e forse contro questa Udinese e col Lecce. La Fiorentina si auto-mette in difficoltà. Mastantuono è nettamente il giocatore più forte della squadra, gli suggerirei di dare un po' di più il pallone ai compagni perché poi rischia di diventare antipatico e in più gli avversari ti vengono a prendere forte non levandoti linee di passaggio.

Per il resto è un giocatore clamoroso per quanto comprende il gioco del calcio e anche per come tira. Il gol che fa è uno che fa un altro giocatore argentino piccolino. Quante volte hai visto Messi fare un gol del genere, arrivando piano tagliando il campo su passaggio di Jordi Alba? E' proprio quella roba là".