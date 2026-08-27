RFV Fantini: "Caso-Kean, è mancato l'uomo. Pellegrino non può reggere l'attacco da solo"

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Enrico Fantini, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola amore mio" per fare un punto sulle principali tematiche di casa viola, dal centenario al caso Kean: "Purtroppo non potrò essere presente per motivi familiari ma con il cuore sarò a Firenze per quella che sarà una grande festa di un club al quale sono ancora molto legato e mi onoro per essere nella sua storia. Spero che la gente si ricordi sempre di me perché nel calcio la memoria è molto corta".

Che idea si è fatto del caso-Kean?

"Ai miei tempi un giocatore che si comporta in questo modo sarebbe stato messo fuori rosa e non avrebbe più giocato. Sicuramente è un peccato questa situazione. Andrà via un grande attaccante ma in questo caso è venuto a mancare un uomo e i suoi valori. Sicuramente ci voleva maggiore chiarezza prima con il calciatore: bisognava capire a inizio estate quali fossero le motivazioni del calciatore. Adesso siamo in ritardo. Il solo Pellegrino non risolverà mai i problemi della Fiorentina in attacco".

Dell'argentino che idea si è fatto?

"Non ha le caratteristiche di Kean, non può reggere tutto l'attacco da solo. Ha bisogno di una spalla, vicino a lui o alle sue spalle. A Roma mi è parso molto lento mentre a Parma con un elemento vicino ha fatto molto bene".