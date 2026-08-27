FirenzeViola Fiorentina, porte girevoli: Kean verso Como, Zirkzee sempre più vicino

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I viola lavorano sui due tavoli: i bonus per la cessione dell'azzurro e la formula con lo United. Gli agenti dell'olandese ieri sera al Viola Park

Porte girevoli in casa Fiorentina. Fuori Moise Kean, dentro Joshua Zirkzee: è questo lo scenario sul quale il club viola sta lavorando con sempre maggiore convinzione in queste ore. Due trattative inevitabilmente collegate, anche se condotte su tavoli differenti, con l'obiettivo di trovare gli incastri economici giusti. Da una parte c'è il Como, che continua a spingere per Kean; dall'altra il Manchester United, con cui la Fiorentina ha iniziato a discutere concretamente della formula per portare a Firenze l'attaccante olandese.

Kean, si lavora sui bonus

Sul fronte Kean il dialogo tra Fiorentina e Como prosegue e il nodo, in questo momento, riguarda soprattutto la struttura dei bonus. Il club lariano sta lavorando per avvicinarsi ulteriormente alle richieste viola, con un'offerta complessiva che attraverso la parte variabile potrebbe dunque salire. La distanza non è ancora completamente colmata e l'affare resta da costruire nei dettagli, ma dopo le tensioni dei giorni scorsi il confronto tra le società è ripartito. Una partita a scacchi nella quale ogni milione può fare la differenza.

Zirkzee, trattativa con lo United

Parallelamente sale forte la candidatura di Joshua Zirkzee come possibile erede di Kean. La Fiorentina è al lavoro con il Manchester United per impostare l'operazione sulla base di un prestito oneroso intorno ai 5 milioni di euro con diritto di riscatto. Il confronto riguarda sia l'importo iniziale del prestito sia, soprattutto, la cifra da fissare per l'eventuale acquisto definitivo dell'olandese. Un segnale importante era arrivato già nella tarda serata di ieri, quando gli agenti di Zirkzee sono stati avvistati al Viola Park. Adesso i contatti sono entrati nel vivo: Firenze prova ad aprire una porta a Zirkzee mentre Kean si avvicina, passo dopo passo, a quella d'uscita.