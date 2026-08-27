Romano conferma: "Trattativa avanzata tra Fiorentina e United per Zirkzee"

Romano conferma: "Trattativa avanzata tra Fiorentina e United per Zirkzee"FirenzeViola.it
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di Redazione FV

Anche Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, conferma l'indiscrezione lanciata da Niccolò Ceccarini a Radio FirenzeViola: la Fiorentina è in trattative avanzate per ingaggiare Joshua Zirkzee, con i viola che hanno recapitato un'offerta ufficiale al Manchester United. Si tratta di un prestito oneroso di 5 milioni oltre a una clausola di acquisto inclusa nell'accordo. Negoziazioni in corso con lo United e gli agenti della punta olandese.