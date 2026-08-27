RFV Calamai: "Fiducia in Pellegrino: da sabato dimostri di essere un vero bomber"

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Nel suo appuntamento del mattino su Radio FirenzeViola col "Caffè nero bollente", durante "Buongiorno Firenze", il nostro Luca Calamai ha parlato del caso Kean-Fiorentina e di Mateo Pellegrino. Questo il suo pensiero: "Siamo in piena bufera e ora non è il tempo di stabilire cosa si è sbagliato ma c'è da risolvere il problema velocemente. Da queste situazioni nessuno ne uscirà vincitore ma tutti usciranno malconci.

Abbiamo però dimenticato un aspetto, ossia che la Fiorentina ha fatto un investimento importante per Pellegrino, che per dire da Minotti è molto stimato e che ha paragonato a Luca Toni e che la stessa Juventus ha pensato di portare a Torino. Ovvio che se valuto il Pellegrino di Roma qualche dubbio ce l'ho però dimenticando per un attimo Kean noi dobbiamo sperare che sin da sabato con il Frosinone Pellegrino dimostri di essere ciò che Paratici pensa e che molti tecnici di calcio pensano, ossia che sia un grande centravanti che può diventare grandissimo. Lo deve fare velocemente per spazzare via il dubbio di aver trovato un altro Piccoli".