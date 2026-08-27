Calciomercato Sorpasso decisivo del Parma per Fabbian: domani potrebbe già raggiungere Cuesta

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Il Parma ha superato il Sassuolo nella corsa a Giovanni Fabbian, centrocampista in uscita dalla Fiorentina che domani potrebbe già raggiungere i nuovi compagni. Il club viola ha lasciato libertà al giocatore di scegliere la destinazione e dopo ore di riflessione è la squadra di Cuesta ad avere la meglio per l'ex Bologna. Una cessione, quella di Fabbian, che era nell'aria fin da inizio mercato e che ora si potrebbe concretizzare a brevissimo.