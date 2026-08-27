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Sale forte la candidatura di Zirkzee: Fiorentina ora a colloquio con lo United

Sale forte la candidatura di Zirkzee: Fiorentina ora a colloquio con lo UnitedFirenzeViola.it
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Oggi alle 13:06Primo Piano
di Redazione FV

Sale forte la candidatura di Joshua Zirkzee per la Fiorentina. Secondo quanto riferito a Radio FirenzeViola dal direttore di TMW Niccolò Ceccarini, la società viola in questo momento è al lavoro con il Manchester United per provare ad impostare un accordo sulla base di un prestito oneroso sui 5 milioni di euro con diritto di riscatto. Le parti stanno discutendo in questi minuti sulla cifra legata al riscatto.