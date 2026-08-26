RFV Vitale: "La Fiorentina conosceva già la volontà di Kean. Paratici ha detto una bugia"

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Pino Vitale, storico dirigente del nostro calcio, ha parlato nel corso di Viola Amore Mio su Radio FirenzeViola ripartendo dalla vicenda legata al potenziale addio di Moise Kean: "Il procuratore, che ha fatto tanto bene alla Fiorentina in passato, è bravo, conosce tutti, sicuramente col Como ci aveva parlato già da tempo. Io sono sempre stato per prendere Pellegrino ma non per perdere Kean. Allenatore e direttore lo hanno già avuto alla Juventus, ci avranno parlato quando è tornato dalle ferie. Loro sapevano già tutto, non credo che Kean gli importi qualcosa della Fiorentina. Fortunatamente quest'anno la squadra, che va aspettata prima di dare un giudizio definitivo, è cambiata tanto ed è cambiata senza aver bisogno dei procuratori. Ed è un grande passo avanti. Quando 10 giorni fa Goretti ha parlato della vicenda ha risposto che era una faccenda che non gli riguardava. Marotta su Lautaro ha detto che non partirà. Per Kean nessuno lo ha detto".

Come si è evoluta la situazione di Kean nell'ultimo periodo?

"Kean non lo ha fatto sapere ora che voleva andare via, è una cosa che viene da lontano. Paratici e Grosso gli avevano già parlato e non sappiamo cosa gli ha risposto, ma è sicuramente un sentimento, quello di voler partire, che viene da lontano. L'acquisto di Pellegrino non c'entra niente. Kean non avrebbe avuto nessuna paura di Pellegrino. E' un giocatore forte anche se ne ha duemila fuori dal campo. Non sarà facile rimpiazzarlo".

E per sostituirlo?

"Vedo che si muovono su giocatori come Beto. Che non è certo più forte di Kean. Però il portoghese non è l'ultimo arrivato. Sostituire un giocatore che ha fatto 25 gol due anni fa e che l'anno scorso nonostante abbia giocato poco ha portato 11 punti ai viola, non sarà facile. Se non vuole rimanere e se portano 40 milioni di euro lo cederanno. Nonostante Paratici dica una bugia quando sostiene che la Fiorentina non deve vendere".

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