Fiorentina, secondo Sky piace Njie: primi contatti avviati con il Torino

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La Fiorentina guarda in casa Torino per rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto riportato da SkySport, il club viola avrebbe messo nel mirino Alieu Njie, attaccante esterno granata. Per il giocatore sarebbero già stati avviati i primi contatti tra Fiorentina e Torino, con la società viola che sta raccogliendo informazioni per capire margini e condizioni di un'eventuale operazione. Al momento si tratta dunque di una pista alle battute iniziali, ma il nome di Njie è entrato concretamente nella lista dei profili seguiti dalla dirigenza gigliata in queste ultime giornate di mercato.