RFV Dolci: "Kean ora deve andare via. Sono convinto che Paratici abbia già in mano il sostituto"

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Il direttore sportivo Giovanni Dolci è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Chi si Compra?" per dire la sua sulla Fiorentina e sul caso Kean: "Dall'esterno la situazione mi sembra più semplice di quello che appare la Fiorentina ha fatto una richiesta il giocatore ha un accordo con il Como e si è messo di traverso. Io non condivido l'atteggiamento di Kean. Sei ben pagato in un club che si vuole rilanciare per l'Europa, lui avrà fatto una brutta settimana di allenamento e non è stato messo titolare a Roma. Sta facendo troppi capricci".

Crede che il Como e Fabregas si siano comportati correttamente in questa vicenda? "Spesso e volentieri in queste situazioni la compartecipazione della mancata trasparenza dell'operazione può essere più ampia. A me il Como non sembra un club che agisce in modo scorretto, secondo me il ruolo determinante lo hanno avuto gli agenti. Oggi è importante che il giocatore vada via, poi se resterà ovviamente sarà reintegrato ma visto che lui vuole andare via è giusto che il giocatore vada. Ci sono tanti giocatori forti e io mi fido di Paratici".

Chi vedrebbe bene come sostituto di Kean? "Io sono convinto che la Fiorentina ha lavorato sotto traccia e ha già il sostituto di Kean. Beto e Matanovic sono strutturati ma simili a Pellegrino per caratteristiche. Matanovic è un giocatore molto molto interessante, Beto è forte. Zirkzee e David invece sono diversi e possono giocare anche come seconde punte. David per dire è un'idea interessante, essendo ai margini della Juventus. Ha fallito in bianconero e a Firenze potrebbe rilanciarsi. Io sono convinto che Paratici sia già avanti sul nome della punta".

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