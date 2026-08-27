Contatti viola per Zirkzee, La Nazione: "Ecco perché i viola ancora non hanno accelerato"

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Tra le varie ipotesi per il post-Kean, quella che maggiormente stuzzica la Fiorentina conduce a Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese è destinato a lasciare il Manchester United e il suo profilo sarebbe già stato oggetto di alcuni contatti. Le sue caratteristiche, inoltre, lo renderebbero particolarmente funzionale alle idee tattiche di Fabio Grosso. Prima di affondare il colpo, però, restano da valutare la sostenibilità economica dell’affare, la volontà del giocatore e gli eventuali inserimenti di altri club.

Beto rappresenta invece una pista più concreta: l’ex Udinese è sempre nei pensieri della Fiorentina, anche se l’Everton dovrebbe prima assicurarsi un nuovo centravanti. Sul fronte Mauro Icardi, invece, dal Viola Park sono arrivate smentite riguardo a un possibile interesse. Paratici e Goretti continuano così a lavorare su diversi tavoli, consapevoli che il tempo stringe e che bisognerà incastrare in pochi giorni l’uscita di Kean con l’arrivo del suo erede. Lo scrive La Nazione.