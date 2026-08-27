Fiorentina, il nuovo Mandzukic nel mirino: per la Gazzetta dello Sport la Viola è su Matanovic
La ricerca del dopo Kean porta la Fiorentina a guardare anche oltre i confini italiani. Fabio Paratici vuole infatti regalare alla squadra un attaccante di livello, possibilmente in grado di alzare ulteriormente la qualità del reparto offensivo, e tra le nuove idee è spuntato Igor Matanovic. Il centravanti croato, 23 anni, veste la maglia del Friburgo e nell’ultima stagione ha chiuso con 15 reti complessive tra Bundesliga ed Europa League.
Arrivare al giocatore, però, non sarà affatto semplice. Matanovic piace infatti anche a due big della Premier League come Tottenham e Manchester United, pronte a inserirsi nella corsa. La Fiorentina vuole comunque tentare l’affondo, facendo leva anche sull’attrattività del progetto costruito durante questa estate attraverso diversi acquisti importanti. A livello tecnico, il croato garantisce grande fisicità e una spiccata capacità nel gioco aereo, caratteristiche che gli sono valse in patria il paragone con Mario Mandzukic, considerato il suo possibile erede. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.
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