Si sblocca Kean al Como? Secondo Pedullà contatti imminenti per chiudere l'affare
Arrivano novità importanti per quanto riguarda il futuro di Moise Kean. Il centravanti della Fiorentina, che da diversi giorni è chiacchierato per via di una sua possibile uscita in direzione Como, sembrerebbe essere realmente ad un passo da lasciare Firenze. A riportarlo è infatti l’esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà, che attraverso il proprio profilo X ha sottolineato come ci sia aria di disgelo tra Fiorentina e Como sul tema legato alla trattativa per portare appunto il classe 2000 alla corte di Fabregas.
Sempre lo stesso Pedullà infatti ha sottolineato come siano previsti contatti imminenti tra club per arrivare ad una quadratura definitiva dell’affare.
Esclusiva: Kean, aria di disgelo #Como-#Fiorentina. Contatti imminenti per arrivare alla quadratura definitiva https://t.co/Wcy8k0lU5l— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 27, 2026
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