Calamai: "Dov'è l'esterno? Tempistiche sbagliate. Ora serve Bakayoko"
Nel suo appuntamento del mattino su Radio FirenzeViola col "Caffè nero bollente", durante "Buongiorno Firenze", Luca Calamai ha parlato così del momento della Fiorentina: "Chiaro che Kean è il passaggio basilare, bisogna uscire velocemente da questa situazione io mi auguro tenendo Kean. L'altro snodo principale però è l'esterno, una carenza evidente nelle tempistiche di un mercato che comunque resta positive.
Però hai iniziato il campionato senza un esterno. Non mi strappo i capelli per Poku che va da Italiano, non sarei per pescare in casa Sassuolo per dare un messaggio di rottura chiaro all'allenatore, sinceramente mi auguro che la Fiorentina stringa velocemente per Bakayoko che mi pare la figura giusta per alzare il livello della squadra".
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