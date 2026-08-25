RFV Fattori: "Kean in panchina mi ha sorpreso. Dodo scelto per dare esperienza"

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Intervenuto oggi a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione “Garrisca al vento”, l’ex giocatore della Fiorentina e allenatore Sauro Fattori ha commentato così la brutta sconfitta della squadra di Fabio Grosso nella sfida di ieri sera contro la Roma: “È complicato spiegar cosa è accaduto ieri. Di base, c’è qualcosa di nascosto che non torna. Ci sono state delle scelte iniziali che non hanno funzionato, e dire che io avevo avallato la scelta di Pellegrino al posto di Kean”.

Però poi Kean è entrato bene…

“Ed è questo che mi ha sorpreso davvero tanto. A questo punto non è stata la società che gli ha suggerito di difendere il “capitale” ma l’allenare che ha optato per questa scelta da un punto di vista tecnico. Ma è stata in ogni caso una scelta strana”.

E come si spiega la scelta di Dodo dal 1’?

“Non lo so. È stata una scelta legata forse alla sua esperienza. Forse Grosso non si sentiva sicuro di Valdepenas e dunque ha scelto di adattare Joao Mario e di premiare Dodo, anche per dare maggiore copertura a Mastantuono. Certo, a posteriori non credo che l’allenatore rifarebbe la formazione di ieri… ma parlare a posteriori è facile. Sono convinto che col Frosinone giocherà Valdepenas”.

Il centrocampo, invece, l’ha convinta?

“In questa mediana non può non giocare Mandragora. Deve giocare anche con il busto, se ha il mal di schiena. Certo mi aspettavo una linea più rinnovata con Oulai. Se c’è un giocatore di livello in quella zona di campo, è lui. Mi è parso un centrocampo peggiore di quello dello scorso anno”.