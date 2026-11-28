Vanoli e la difesa a tre: "Da quando ci ho pensato si sono rotti due centrali"

Nel corso della conferenza stampa andata in scena oggi al Viola Park, il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha toccato tra i vari temi anche quello legato al mercato e soprattutto alla necessità di inserire un centrale di difesa in più nell'ottica eventuale di utilizzare anche un modulo con la difesa a tre. Queste le sue parole in merito: "Faccio una battuta, si vede che a Firenze la difesa a tre non piace molto, perché da quando ci ho pensato mi si sono fatti male due difensori, forse è un segno.

Ma in questo momento non è possibile farla visto che porto due ragazzi della Primavera che siamo in emergenza totale. Mercato? Ogni giorno c'è confronto con il direttore ma ora siamo concentrati a fare bene fino a gennaio".