Live Vanoli: "Io in discussione? Non penso a me, ma al bene della squadra. Umilità è consapevolezza e c'è unità"

Vigilia di campionato in casa Fiorentina. A meno di 24 ore dalla gara contro l'Udinese (in programma domani alla Bluenergy Stadium alle ore 12.30) il tecnico viola Paolo Vanoli ha preso la parola dal media center del Viola Park per introdurre tutti i temi legati alla gara contro i bianconeri, che nell'ultimo turno di Serie A hanno pareggiato 1-1 in casa del Bologna. Ecco le parole dell'allenatore nel consueto LIVE di Firenzeviola.it:

Come è andato questo ritiro e che risposte le ha dato?

"Non è stato un ritiro punitivo, lo abbiamo deciso insieme per dialogare, per rivedere la partita, le cose su cui dobbiamo migliorare. E' stato un ritiro assolutamente positivo. Siamo pronti per una sfida molto importante".

Che Fiorentina chiede, anche per la sua posizione?

"La mia posizione non c'entra con quella della squadra. I giocatori non giocano per un allenatore, ma rappresentano una città e una società. I ragazzi devono fare una partita coraggiosa e di consapevolezza del momento, della classifica e degli errori fatti, soprattutto nelle gare in cui sei costretto a fare punti importanti. E' una cosa che devono imparare, è ciò che ho detto anche a loro. Io ho parlato di umiltà, ma vuol dire consapevolezza, ed è scoppiato il caos su queste mie parole. Se vai sempre in svantaggio, devi anche imparare a capire che si deve evitare di concedere sempre il vantaggio agli avversari".

Il gruppo è unito, ha ritrovato l'umiltà?

"Sono una persona che ci ha messo la faccia e detto che il primo responsabile sono io. Ma basta sentire cosa ha risposto De Gea in sala stampa. Non c'è nulla a dire che ci sono conflitti. L'umiltà, ripeto, è consapevolezza del momento. Umiltà sportiva vuol dire mettersi a disposizione della squadra, del gruppo e fare una corsa in più per il compagno, saper reagire di squadra, il rispetto del valore degli avversari. Se vediamo le nostre prestazioni contro le 'grandi squadre' abbiamo fatto delle partite belle, tutti concentrati, poi in altre gare non è successo lo stesso".

A Monza il secondo gol è arrivato da un nostro calcio d'angolo, come se lo spiega?

"Nel calcio esistono le due fasi, ecco cosa intendo per umiltà. Molti danno la colpa a Ndour che non ha marcato Varela. Ma è la foto di quello che dico. Su un corner a favore cade Jimenez, cade Oulai, siamo quattro contro tre loro, prendiamo il gol e siamo sei contro cinque loro. Forse la colpa è mia, che non sono ancora riuscito a fargli capire che ci sono da fare le due fasi".

La società vuole una squadra più accorta, lei come si pone?

"Sinceramente io ho un confronto quotidiano con il direttore e settimanale con Ferrari e siamo aperti al dialogo per capire cosa c'è da migliorare".

Siamo passati dal sogno alla salvezza?

"Non c'è nulla di male a lottare per la salvezza. Umiltà, spartito e classifica. Ho detto queste tre cose alla squadra. Il campionato si è messo così, adesso serve fare uno step di crescita per risalire"

Difesa a tre e serve un centrale?

"Si vede che a Firenze la difesa a tre non piace perché appena l'ho detto mi si sono fatti male due difensori, forse è un segno. Ma in questo momento non è possibile. Un centrale dal mercato? Ogni giorno c'è confronto ma siamo concentrati ad arrivare bene a gennaio"

Lei si sente in discussione?

"Chi inizia a fare questo mestiere sa che è sempre in discussione. Ma a me non interessa la mia posizione, interessa il bene della Fiorentina, non è nel mio modo di fare sprecare energie, non guardardosi indietro, perché penso solo alla partita di Udine"

Idea di gioco?

"E' in base agli interpreti che ho a disposizione, ma bisogna partire da una mentalità perché la squadra ha talento ma è nulla se non lo metti a disposizione della squadra. A sprazzi si è visto, il coraggio ad esempio con la Juventus, ma poi bisogna avere il coraggio e la fame di dover fare dei punti".

Cosa non funziona?

"Io sono subentrato due volte, io devo guardare la realtà. E' iniziato un nuovo progetto ed è sbagliato pensare che corrisponde al lato economico, bisogna invece costruire".

In estate, con quella intervista al Corriere, ha sopravvalutato la rosa e si è dato un tempo entro il quale svoltare?

"Il progetto è stato fatto per sognare ed io parlai di sogno nell'appoggiare un progetto della società, ma nell'arco di più anni, come detto dal direttore. C'è un percorso, il sognare è per quello. Perché dovrei fare un passo indietro? Io sono sempre convinto di essere l'uomo giusto al posto giusto".

Qual è la prima cosa che vuole vedere in campo?

"Voglio vedere sempre i miei valori, che nella difficoltà lotta e ne sappia uscire, che sudi la maglia. Poi si può vincere o perdere e da lì si inizia un'idea di gioco. A Monza hai approcciato benissimo ma da un episodio tutti hanno voluto seguire il proprio spartito e così non vai da nessuna parte"