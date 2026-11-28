FirenzeViola Turnone, dal gol in Youth League alla prima con i grandi: a Udine con la 77

Difficilmente Niccolò Turnone dimenticherà questa settimana. Dopo aver trovato il suo primo gol stagionale in Youth League contro la Dinamo Tbilisi, il capitano della Fiorentina Primavera ha ricevuto un'altra grande soddisfazione: la prima convocazione in prima squadra. Complice l'emergenza difensiva con cui deve fare i conti Vanoli, il centrale classe 2007 è stato inserito nell'elenco dei giocatori a disposizione per la delicatissima trasferta di Udine. Per l'occasione indosserà la maglia numero 77.

Un capitano cresciuto sotto gli occhi di Vanoli

Nato il 29 ottobre 2007 e nipote di Furio Valcareggi, Turnone è uno dei punti di riferimento della formazione di Aurelio Andreazzoli, che gli ha affidato la fascia di capitano. Il difensore era già finito sotto la lente d'ingrandimento di Vanoli, che nel corso della sosta di settembre aveva avuto modo di osservarlo da vicino negli allenamenti con la prima squadra. Mercoledì, invece, il giovane centrale si è tolto la soddisfazione di segnare di testa, sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Pirrò, nella sfida europea disputata in Georgia e terminata 1-1.

Un'occasione per respirare la Serie A

Le contemporanee assenze di Pongracic e Viery hanno aperto le porte della prima squadra al diciannovenne difensore. Difficile immaginare quanto spazio possa trovare in una partita tanto delicata per la classifica della Fiorentina, ma già il fatto di poter vivere da vicino una gara di Serie A rappresenta una tappa importante nel suo percorso di crescita. Un segnale positivo anche per il settore giovanile viola, che continua a mettere a disposizione di Vanoli ragazzi interessanti su cui lavorare. Con un nuovo numero sulle spalle e il sogno, adesso un po' più vicino, di esordire tra i professionisti.