Udinese-Fiorentina, i convocati di Vanoli: tre gli assenti, c'è il giovane Turnone
La Fiorentina ha da poco reso noti i convocati per la sfida di domani alle ore 12.30 in casa dell'Udinese di Zanetti. Nessuna sorpresa nelle scelte di Paolo Vanoli, che avrà la rosa quasi al completo ad esclusione degli infortunati già noti ossia Pongracic e Viery, oltre al lungo degente Parisi. In tal senso per sostituire i due centrali assenti è stato chiamato per la prima volta in prima squadra il capitano della Primavera viola Niccolò Turnone. Questa di seguito la lista completa dei giocatori che partiranno per Udine:
ATTA Arthur Eric Kolawolé
BRESCIANINI Marco
CHRISTENSEN Oliver (G)
CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
DE GEA QUINTANA David (G)
DRAGUSIN Radu-Matei
FAGIOLI Nicolò
GNONTO Degnand Wilfried
GOMES BETUNCAL Norberto Bercique
JIMENÈZ SÁNCHEZ Alejandro
LEZZERINI Luca (G)
MASTANTUONO Franco
MAZZEO Brando
NDOUR Cher
NETO LOPES João Mário
NJIE Alieu Badara
OULAI Christ Ravynel Inao
PELLEGRINO CASALANGUIDA Mateo
PEREIRA GONÇALVES Pedro António
RANIERI Luca
TURNONE Niccolò
VALDEPEÑAS TALAVERA Victor
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