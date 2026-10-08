RFV Cejas: "Mastantuono? Un calciatore vuol giocare sempre. Ma non diamogli troppe pressioni"

C'è grande curiosità intorno alla decisione di Vanoli su Mastantuono. L'argentino è rientrato a Firenze nelle ore scorse dopo gli impegni con la sua nazionale e con un viaggio intercontinentale da smaltire. Sarà opportuno farlo giocare dall'inizio con il Genoa o farlo partire dalla panchina? Ad Extra Viola, la trasmissione di Radio Firenzeviola e Rtv38, ne abbiamo parlato con Sebastian Cejas, ex portiere argentino della Fiorentina: "Vanoli saprà gestirlo molto bene ha spiegato - parlerà con lui e si metterà d'accordo. Un calciatore comunque vuol giocare sempre e Mastantuono ha un'età che glielo permette. Va gestita la fatica ma penso che possa esserci, poi ripeto, ovviamente spetta a Vanoli".

A Firenze c' è stato subito entusiasmo intorno a lui...

"Franco è un gran talento da cui si aspetta tanto, però forse si parla troppo di lui. Gli si affida una grande responsabilità e bisogna andarci piano. So che a Firenze è stato accolto molto bene, ho ascoltato le sue interviste e ha detto di essere felice nella Fiorentina, ha giocato bene e questo ha dato fiducia a lui e ai tifosi. Però non dimentichiamoci che non ha ancora vent'anno e quindi deve crescere molto".