Ceccarini: "Rinnovo Ranieri perché piace per attaccamento e personalità e segnale che in uscita c'è Pongracic"

Come ha annunciato il difensore stesso ieri e ribadito a Radio FirenzeViola Luca Ranieri ha rinnovato fino al 2029 con opzione per un altro anno (ovviamente manca l'ufficialità). Spiega Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb, anche sull'aspetto economico: "Il rinnovo è un segnale che va nelle indicazioni date anche a Radio FirenzeViola, cioè che il giocatore più vicino alla partenza in difesa è Pongracic . Non essendo infatti Ranieri uno in scadenza e che andava dunque blindato significa che a Paratici questo giocatore piace per l'attaccamento e la personalità e per Vanoli è uno dei giocatori sui quali ha contato già l'anno scorso e dunque anche quest'anno. Dunque su Pongracic c'è movimento in uscita anche se non so ancora verso quale destinazione.

La Fiorentina sta cercando dunque un difensore centrale e Tiago Gabriel è un nome anche se non l'unico. Alla fine della prossima sosta questa operazione potrebbe prendere corpo e la Fiorentina avrà tutto chiaro sul mercato invernale. Tornando a Ranieri c'è stato un allungamento del contratto, come detto, con adeguamento ovviamente anche se ora la Fiorentina ha messo un tetto agli ingaggi".