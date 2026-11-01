Rizzetta vuole il Napoli: "Offerta tra l'1 e l'1,3 miliardi di euro a De Laurentiis"

Matt Rizzetta, alla guida del fondo d'investimento Underdog Global Partners, ha confermato l'interesse per l'acquisizione del Napoli. Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l'imprenditore ha spiegato di aver già comunicato ad Aurelio De Laurentiis la propria disponibilità a rilevare il club azzurro, svelando anche le cifre dell'eventuale operazione: "In questo momento il nostro gruppo e i nostri finanziatori che sono principalmente grandi fondi sportivi USA siamo più o meno tra 1 e 1,3 miliardi di euro".

Sui contatti con De Laurentiis: "Io avevo già comunicato al presidente la nostra disponibilità e le condizioni che noi riteniamo eque per entrambi nel caso in cui volesse valutare una potenziale cessione, ma ripeto lui è il proprietario e può fare quello che vuole e ha già dimostrato negli ultimi 22 anni di poter gestire alla altezza di una piazza importante come Napoli".

Sulla possibilità di acquistare il Napoli: "Ovviamente essendo il patrimonio sportivo più grande del popolo napoletano, il Calcio Napoli sarebbe un’aggiunta importante nella nostra visione, ma rimane comunque una società privata guidata dal Presidente De Laurentiis che ha fatto un capolavoro e lui non ha nessun obbligo né bisogno di vendere, ma se dovesse voler cedere alle condizioni che sarebbero reciprocamente eque noi saremo pronti".