Aquilani: "La Fiorentina ha altri obiettivi rispetto a noi. Il vento ci soffia davanti"

Alberto Aquilani, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro la Fiorentina: "Stiamo vivendo un momento particolare, delicato, veniamo da una partita non bella, un risultato pesante che si lega agli ultimi risultati. Questo ci deve far crescere, ci deve far capire il momento che viviamo. Il vento prima ci soffiava da dietro, ora ci soffia da davanti. Quando il vento ti soffia così forte da davanti devi accelerare, altrimenti ti spinge indietro. Bisogna rimanere compatti, analizzando cosa non va, c'è lavoro mentale per stimolare i ragazzi dal punto di vista tecnico, tattico e anche mentale".

Sui problemi evidenziati dalla sua squadra: "L'aspetto che ci sta un po' mancando è quello delle distanze, all'inizio eravamo più uniti nel difenderci con distanze più corte. Mi aspetto di vedere questo domani. La stessa contro Milan, Juve e quelle squadre lì, individualmente mi aspetto qualche errore in meno perché sono giocatori forti, ma l'entusiasmo lo dobbiamo sempre avere. Bisogna tener duro".

Il tecnico traccia un primo bilancio dell'inizio di stagione: "Siamo partiti molto bene, ci mancano 2-3 punti, che sono quelli che ci potevano far stare un po' più tranquilli se guardiamo la classifica. Bisogna prendere atto della situazione, del calendario, questo è un mestiere nel quale non puoi nascondere, devi affrontare la realtà. Nel calcio c'è sempre un'occasione per mettere a posto le cose".

Sulla Fiorentina: "Stiamo parlando di una squadra importante, partita con pronostici per fare un campionato di livello, con obiettivi diversi dai nostri, ci aspettiamo una partita complicata, una squadra organizzata con ottimi giocatori, un mercato davvero importante, bisogna dare più del 100%. È un campionato lungo, una maratona, i cavalli si vedono alla fine, però bisogna rendersi conto che ci manca qualcosa e che bisogna trovarlo, la Serie A non ti aspetta e poi si accumulano le cose negative".

Sulla situazione infortunati: "Ci sono diversi giocatori in dubbio, recuperiamo qualcuno e perdiamo altri. Gli alibi non fanno parti di me, se non ci sono alcuni sarà un'opportunità per altri. Vediamo chi riusciamo a recuperare e chi no".