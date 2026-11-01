Atta e Ranieri vanno verso il recupero. Puntano la Juventus

La Fiorentina spera di recuperare Arthur Atta e Luca Ranieri in vista della sfida contro la Juventus. Come riportato da Repubblica, i due calciatori proseguono il rispettivo percorso di recupero al Viola Park, con l'obiettivo di tornare a disposizione di Paolo Vanoli prima della prossima sosta.

Atta non scende in campo dalla partita contro il Napoli, disputata oltre un mese fa. Il centrocampista francese, fermato da un sovraccarico funzionale all'addome, continua a seguire un programma personalizzato, ma le risposte iniziano a essere incoraggianti. La trasferta contro il Sassuolo arriverà troppo presto, mentre filtra un cauto ottimismo per la gara contro i bianconeri. Vanoli, però, non vuole correre rischi e punta a recuperare il giocatore definitivamente.

Situazione simile per Luca Ranieri, ancora alle prese con i problemi causati dallo schiacciamento del nervo del piede. Il difensore ha svolto anche ieri un lavoro differenziato sul campo e difficilmente sarà convocato per Reggio Emilia. Anche per lui l'obiettivo è tornare disponibile contro la Juventus, senza forzare i tempi. Lo staff medico viola continua a monitorare entrambi, consapevole dell'importanza di evitare ricadute. Vanoli attende dunque due recuperi preziosi per ritrovare alternative e maggiore profondità nella rosa.