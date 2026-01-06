RFV Calamai: "Viola, ora sul mercato la priorità è un forte mediano"

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" in onda su Radio FirenzeViola, ha parlato di mercato: "La mia riflessione di stamani è legata ai tanti nomi che danzano attorno alla Fiorentina. Alcuni sono intriganti, altri misteriosi. C’è una cosa che però non mi convince: si legge di una valanga di esterni d’attacco, mi pare che sia evidente la ricerca di un difensore centrale. Poi ci sono altri trequartisti come Samardzic e Baldanzi che non saprei dove immaginarli.

Altri giocatori box to box come Brescianini. Ma io penso che la priorità della Fiorentina sia avere un grande leader in mezzo al campo, un recuperatore di palloni alla Dunga, alla Torreira, che possa dare equilibrio e sostanza, aiutando anche Fagioli nella sua rinascita. Così si può fare il salto di qualità”.