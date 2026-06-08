RFV Sabatini approva Grosso alla Fiorentina: "Lo avrei scelto anche io. E teniamo Baldini ct"

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Il dirigente sportivo Walter Sabatini è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento" per parlare dell'ufficialità di Grosso sulla panchina della Fiorentina: "E' un mio protetto ed ho sempre pensato che avrebbe fatto l'allenatore, perché è un ragazzo intelligente e molto colto ed è un essere speciale. Mi complimento con la Fiorentina per la scelta, se avessi avuto squadra sarebbe stata anche la mia scelta".

Vanoli non l'avrebbe confermato?

"Vanoli è un combattente e un competente appassionato, lo vedi soffrire tutte le domeniche in panchina. Ma oggi che la Fiorentina sceglie Fabio Grosso non ho niente da eccepire

Chi deve essere il prossimo ct della Nazionale?

"Silvio Baldini, perché è un uomo che ha coraggio, personalità e onestà intellettuale che nessuno ha nel calcio. Non sono stuipito di quello che sta facendo e sapevo che il tempo avrebbe ripagato una persona speciale e ovviamente è anche un bravo allenatore. In Italia il problema è il coraggio che manca perché pagano sempre allenatori e ds e dunque si preferisce non scegliere giovani".

C'è la voce di Mancini vicino, come mai non si scelgono più tecnici della Federazione?

"Ai tempi di Bernardini che difendeva prima Berzoat e poi Vicini, era facile andare avanti con i tecnici della Federazione, io tornerei a quei personaggi architravi del calcio di carisma e personalità. Oggi dico solo che servirebbe una scelta coraggiosa, visto che non abbiamo brillato per coraggio negli ultimi anni, visto che c'è già Baldini che ha fatto bene ora e con l'Under 21 o Franceschini che ha vinto con l'Under 17, approfittiamo di questo vento che ci spinge e teniamo Silvio che è un tecnico di grande spessore e persona speciale. Certo quando ci saranno le qualificazioni mondiali il clima sarà diverso ma Baldini ha creato un cordone di salvataggio per tutti. Ne parlo con cognizione di causa perché lo conosco bene ed ho sempre apprezzato il suo essere uomo libero".

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