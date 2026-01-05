Calamai: "Kean, la stagione inizia ora: la Viola ha bisogno di lui"

vedi letture

Nel consueto appuntamento della mattinata di Radio FirenzeViola col suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha commentato così l'arrivo alla Fiorentina di Manor Solomon: "Finalmente questo è un lunedì che il tifoso viola vive con uno stato d'animo diverso dal solito. Ho toccato con mano come le vie del calcio siano infinite. La storia di Moise Kean è nota: grandi dibattiti, polemiche, Kean che riparte dalla panchina e che non è neanche il primo cambio, secondo me Vanoli non l'avrebbe neanche voluto mettere; poi entra nel finale e segna la rete che toglie la Fiorentina da un incubo, un gol che permette a tutti di guardare al futuro con un minimo di ottimismo.

Allora, visto che le vie del calcio sono infinite e ci sono segnali potenti, voglio pensare che la stagione di Kean inizi ora, da quel gol, da quel bollente abbraccio con Vanoli. La Fiorentina, per salvarsi, ha bisogno di quel Kean".