RFV Christian Manfredini: "La Fiorentina è lì in basso per gli scontri diretti falliti"

vedi letture

L'ex centrocampista di Fiorentina e Lazio, Christian Manfredini, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Viola AmoreMio" proprio della sfida tra biancocelesti e viola, in programma domani sera all'Olimpico, ripartendo da Danilo Cataldi, ex Fiorentina tornato alla Lazio dopo un solo anno a Firenze: "Sì parlando di Cataldi, lui rischia di essere un rimpianto. Poi per la situazione della Fiorentina non è giusto neanche parlare di chi manca. La Fiorentina ha avuto un problema, ha perso quasi tutti gli scontri diretti, purtroppo questo ti taglia le gambe.

Guardando le partite vedo nei viola una nebbia mentale generale. Sì, giocano, ma alla fine non creano nulla. Però c'è da lavorare e combattere per questo obiettivo. Per quanto riguarda la società, non si deve mettere in dubbio la voglia e gli investimenti della proprietà. Ora non è il momento della polemica, c'è da mettere la barca in porto, poi se ne ragionerà. Servono rinforzi pronti e subito".

E sul momento della Lazio, ha detto: "L'annata è partita male, con Maurizio Sarri che ha firmato e ha scoperto che non potevano fare mercato. Nel calcio per far bene bisogna avere tutte le componenti in ordine. La squadra c'è, il resto no. Domani sarà una partita tosta anche per la Lazio".