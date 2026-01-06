Social Prima di Lazio-Fiorentina Cher Ndour si concede una cena d'élite: ecco la foto

Cher Ndour sta avendo continuità di minutaggio con Paolo Vanoli: titolare anche nell'ultima gara contro la Cremonese, il centrocampista classe 2004 è stato poi sostituito nella ripresa dopo l'ennesima prova in chiaro-scuro che ha evidenziato ancora i suoi punti deboli, su tutti l'incapacità di cambiare passo palla al piede. L'ex Besiktas è comunque uno dei calciatori più interessanti della rosa. Arrivato lo scorso gennaio, Ndour si sta anche ambientando a Firenze, come vediamo da una foto postata sui social.

Nelle ultime ore il calciatore infatti è stato protagonista di una cena a base di bistecca fritta in un noto ristorante di Firenze. Ecco l'immagine condivisa su instagram: