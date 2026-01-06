FirenzeViola Fazzini out per precauzione: sta bene ma deve migliorare la forma

Jacopo Fazzini non è stato inserito nella lista dei convocati della Fiorentina per la partita di domani contro la Lazio. Il centrocampista è tornato ad allenarsi con il gruppo soltanto nella giornata di ieri, dopo un lungo periodo di lavoro differenziato. Le sue condizioni fisiche sono buone e non presenta problemi particolari, ma lo staff tecnico ha preferito non rischiarlo, considerato il recente rientro e la necessità di ritrovare gradualmente il ritmo partita attraverso gli allenamenti a pieno regime.