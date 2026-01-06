RFV Sandro Cois: "Vi racconto di quando provai a convincere Edmundo a saltare il Carnevale"

Sandro Cois, tecnico ed ex viola, vincitore della Coppa Italia del '96 con la Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante Palla al Centro, parlando così del momento della Fiorentina e della situazione di Moise Kean: "Gestire queste situazioni non è facile. Io ho giocato con uno ingestibile come Edmundo, sappiamo tutti cosa è successo con lui. Noi non sapevamo niente dell'accordo preso con la società, ovvero della sua necessità di andare a febbraio al Carnevale di Rio. Tanto che Giovanni Trapattoni, l'allenatore, ci disse di portarlo a cena fuori per cercare di convincerlo a non partire. Eravamo io, Torricelli e Di Livio, ci provammo, ma nulla. Lui ci disse che aveva firmato per la Fiorentina proprio per questo accordo, perché la società gli concedeva di andare a Rio. Da lì il rapporto con lui si chiuse perché non è un comportamento da professionista, soprattutto in un momento in cui eravamo primi e si era appena fatto male Batistuta. Tornando su Kean, so che per Paolo Vanoli non è semplice ma lui è uno che può fare la differenza e il tecnico lo dovrà gestire in maniera diversa.

La rosa secondo me è forte, mancano due-tre elementi importanti. Un difensore, Dragusin mi piace. E un centrocampista, anche qui il nome fatto, Brescianini mi piace, è uno che si inserisce bene anche in area e sente la porta. E poi forse serve un recuperatore di palloni davanti alla difesa, ma quello lo può diventare Fagioli, che sta crescendo.

Il modulo? A me piace personalmente il 4-2-3-1, ma la Fiorentina non ha gli interpreti giusti. Poi è difficile anche parlare di moduli nel calcio di oggi. Paolo (Vanoli, ndr) lo conosco molto bene, abbiamo condiviso uno spogliatoio importante e vinto la Coppa Italia insieme. Viene da un'esperienza importante, quella con Conte. Poi a Torino sono stato a trovarlo l'anno scorso e ho visto un grande motivatore. Ha avuto difficoltà a Firenze ma è uno con grande carisma. La vittoria con la Cremonese può darti la fiducia che mancava".