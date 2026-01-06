Calciomercato La Fiorentina fa sul serio per Brescianini: ecco l'offerta dei viola

La Fiorentina si muove forte per Marco Brescianini: il centrocampista dell'Atalanta è il nome buono per la mediana viola, tanto che, secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Matteo Moretto, ai bergamaschi sarebbe arrivata un'offerta ufficiale. Prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligatorio in caso di salvezza. Ora l'Atalanta, secondo quanto riporta un altro esperto di mercato, Alfredo Pedullà, deve decidere il da farsi: la Dea ha diversi esuberi potenziali da piazzare e può scegliere chi cedere tra Brescianini appunto, Lazar Samardzic e Daniel Maldini.

Classe 2000, a Bergamo dall'estate 2024, nella sua seconda stagione in nerazzurro Brescianini sta trovando poco spazio: soltanto 11 gare giocate tra campionato, Champions e Coppa Italia, nessuna di queste da titolare. In Serie A, negli ultimi due mesi, ha giocato appena 8 minuti contro il Genoa.