Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: seguici sul canale 92!

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: seguici sul canale 92!FirenzeViola.it
Oggi alle 14:00Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Prosegue il primo palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso, dalle 14:00 alle 16:00, in onda anche sulle frequenze di LadyRadio, "Palla al centro", con Tommaso Loreto e Costantino Nicoletti. Mentre dalle 16:00 ecco "I tempi supplementari" con Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo che chiuderanno la giornata. 

Per ascoltarci CLICCA QUI!