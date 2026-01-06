Stallo Paratici, CorFio: "Il Tottenham ha posto una condizione"

vedi letture

Il Corriere Fiorentino scrive a proposito di Fabio Paratici che il Tottenham è una società difficile con cui trattare, non a caso il direttore sportivo aveva avvertito subito la Fiorentina delle complicazioni che sarebbero potute nascere. A quanto pare gli Spurs hanno chiesto a Paratici di completare almeno il mercato di gennaio prima di concedergli il via libera. I viola pur infastiditi per il ritardo mantengono un atteggiamento prudente, senza interferire. Nel frattempo il ds Roberto Goretti lavora in contatto con Paratici per snellire la rosa e rinforzarla con due centrocampisti, un esterno e un difensore.