RFV Calori: "Vanoli ha trovato in Parisi uno come lui. Da Gudmundsson mi aspetto numeri offensivi"

L'allenatore Alessandro Calori ha parlato su Radio FirenzeViola, durante "Viola Amore Mio", esprimendosi così sul momento della Fiorentina: "Qualcuno sta crescendo, su tutti Fagioli e Parisi, in questo momento hanno fatto un cambio di passo. Poi certo c'è Kean che in dieci minuti ha risolto una situazione complicata. C'è anche Piccoli, un giocatore non più giovane ma ancora da completarsi come crescita. Tra i due in questo momento c'è ancora parecchia differenza".

Cosa ne pensa di Albert Gudmundsson in questo nuovo ruolo, largo a sinistra?

"Lui ha qualità per giocare lì, riesce quasi sempre a mettere in difficoltà il diretto marcatore, a saltarlo, a mettere in apprensione gli avversari. Ha le giocate, ora servono anche i numeri sotto porta".

Fabiano Parisi adesso sta trovando spazio e fiducia.

"Sì, con Vanoli sta facendo bene. E Vanoli ha trovato un ragazzo sempre disponibile, voglioso. Questa è la sua caratteristica principale, è uno che non molla mai, spinge sempre anche se la fisicità lo limita un po', la struttura è diversa dagli altri ma lui sopperisce con grande grinta".

