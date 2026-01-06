FirenzeViola L'assenza di Viti legata al mercato: il centrale pronto a rientrare al Nizza

Mattia Viti non è stato convocato per la sfida di domani a Roma contro la Lazio per motivazioni legate al mercato. La decisione è legata alle incertezze sul suo futuro immediato, con il difensore che è ormai vicino a lasciare la Fiotrentina. Il classe 2002 farà dunque presto rientro al Nizza, club proprietario del cartellino e da cui i viola lo avevano prelevato in prestito la scorsa estate, dove valuterà le diverse opzioni a disposizione per trovare un’altra sistemazione e proseguire il proprio percorso professionale.