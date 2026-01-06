RFV Alice Volpi: "Domenica al Franchi è stata una sofferenza, ma io adesso ci credo"

Alice Volpi, schermitrice e grande tifosa viola, alla vigilia dell'impegno in Coppa del Mondo a Hong Kong è intervenuta a Radio FirenzeViola per commentare il momento della Fiorentina e le sue prossime sfide: "Ero al Franchi domenica a vedere la partita, quando posso vengo sempre a vederla. Mi sono portata dietro un papero viola, sia allo stadio che nella trasferta di coppa del Mondo. Il mio obiettivo a Hong Kong è tornare sul podio. Spero di fare una bella gara, poi l'obiettivo finale sono gli Europei e i Mondiali che saranno a giugno e luglio prossimi.

Domenica dagli spalti è stata una sofferenza, come al solito. Però si sono viste belle cose, una su tutti la partita di Fagioli, finalmente ci ha fatto vedere cosa sa fare. Anche Gudmundsson mi è piaciuto. Mi dispiace non essere in Italia per le prossime tre partite, le vedrò comunque da lontano. Bene che il gruppo si sia ritrovato, vincere poi aiuta a vincere.

E su Kean e il mercato ha parlato così: "Kean è uno spirito particolare, ma non l'ho mai visto lamentarsi. Poi è entrato bene ed era nel posto giusto al momento giusto. Sul mercato secondo me serve qualcuno in mezzo al campo. Io ci credo, ci ho sempre creduto. A noi fiorentini basta poco per gasarci".