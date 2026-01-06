L'Atalanta fissa il prezzo di Samardzic, TMW: "E c'è un altro fattore"

Tuttomercatoweb.com fa il punto su Lazar Samardzic, obiettivo di mercato anche della Fiorentina. L’Atalanta valuta il serbo 20 milioni di euro e non accetterà offerte al ribasso - si legge - Da escludere anche l'ipotesi di un prestito secco, visto e considerato che la Dea non ha bisogno di mandare via il giocatore e per questo le varie pretendenti sono avvisate. Inoltre il suo futuro è legato a quello di Daniel Maldini, che se resterà a Bergamo potrà liberare il classe 2002. In caso contrario no.