FirenzeViola Primavera, domani l'esordio in Coppa Italia con il Napoli: tutte le info

vedi letture

Domani alle 11:30 il Viola Park aprirà le porte alla Fiorentina Primavera per l’esordio stagionale in Coppa Italia di categoria, competizione alla quale i viola tengono in modo particolare. L’Under-20 gigliata entrerà in scena direttamente dagli ottavi di finale, fase che in passato ha spesso rappresentato l’inizio di un percorso vincente: la Fiorentina, infatti, ha alzato il trofeo cinque volte nelle ultime sette edizioni, confermandosi come una delle realtà più dominanti del panorama giovanile italiano.

Occhio al Napoli

L’avversario di turno, però, è tutt’altro che morbido. La squadra di Daniele Galloppa ospiterà infatti il Napoli, formazione in grande condizione e reduce da sei risultati utili consecutivi in campionato. I partenopei hanno già dimostrato il loro valore anche in Coppa Italia, dove hanno eliminato il Cesena, attuale capolista del torneo Primavera 1. La Fiorentina, invece, occupa il secondo posto in classifica, alle spalle proprio dei romagnoli, dopo il pareggio per 2-2 sul campo della Lazio maturato sabato scorso.

Il regolamento

La sfida si giocherà in gara secca: in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, non sono previsti tempi supplementari ma si andrà direttamente ai calci di rigore. Chi riuscirà a staccare il pass per i quarti di finale affronterà, sempre in turno unico, la vincente di Sassuolo-Lecce, match in programma domani alle ore 11. L’incontro sarà visibile esclusivamente sui canali social ufficiali della Fiorentina e verrà diretto dal signor Mario Picardi, arbitro della sezione di Viareggio.